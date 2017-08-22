Росія завдала Україні більше трильйону збитків у Криму

Росія завдала Україні 1 трильйон 80 мільярдів 352 мільйонів гривень збитків внаслідок окупації Криму.

Про це на прес-конференції у вівторок сказав прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

"2014 року на прохання Міністерства юстиції гільдія оцінювачів оцінила збитки внаслідок окупації у сумі більше 1 трлн гривень", - зазначив він.

За словами Мамедова, сюди враховано і "скіфське золото", і археологічна спадщина, і витвори мистецтва.

Як відомо, окупація Росією Криму триває з весни 2014 року. Таким чином окупанти привласнили усі підприємства та об'єкти інфраструктури півострову, які за законом належать Україні.

Роман Кравець, УП