Прокуратура будет просить Германию помочь допросить группу Scooter

1172 просмотра
Вторник, 22 августа 2017, 10:48

Прокуратура АР Крым обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи относительно выступления группы Scooter в оккупированном Крыму.

Об этом во вторник заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму", - сообщил он.

"Об их выступлении мы знаем только из СМИ и видели видео, наша работа обязывает нас проверять всю информацию", - отметил Мамедов.

На уточнение УП, или участников группы будут допрашивать Мамедов сказал: "Допросы будут, конечно".

Роман Кравец, УП

Темы: Германия Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Меркель: Турция злоупотребляет членством в Интерполе 21 августа 2017, 08:51
К нынешней вспышке террора привела политика Меркель - премьер Польши 20 августа 2017, 11:49
Эрдоган раскритиковал главу МИД Германии из-за заявлений о вмешательстве Турции в выборы 20 августа 2017, 01:58
powered by lun.ua
Главные новости
На Донбассе подорвались двое гражданских, проигнорировавших таблички "Мины"
Прокуратура Крыма обратится за помощью к НАСА
Новый посол РФ в США отвечал за оправдание агрессии против Украины
Прокуратура будет просить Германию помочь допросить группу Scooter
Все новости
КИНО

8 фильмов, из которых выберут номинанта на "Оскар" от Украины

свои люди

После 40 лет в Германии. Как Украина меняется в глазах ее эмигрантов