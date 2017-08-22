Прокуратура будет просить Германию помочь допросить группу Scooter
Прокуратура АР Крым обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи относительно выступления группы Scooter в оккупированном Крыму.
Об этом во вторник заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму", - сообщил он.
"Об их выступлении мы знаем только из СМИ и видели видео, наша работа обязывает нас проверять всю информацию", - отметил Мамедов.
На уточнение УП, или участников группы будут допрашивать Мамедов сказал: "Допросы будут, конечно".
Роман Кравец, УП
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