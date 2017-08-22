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Прокуратура проситиме Німеччину допомогти допитати гурт Scooter

Вівторок, 22 серпня 2017, 10:48

Прокуратура АР Крим звернеться про міжнародну правову допомогу до Німеччини щодо виступу в окупованому Криму гурту Scooter.

Про це у вівторок заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми зареєстрували відповідне кримінальне провадження. Ми маємо намір відправити звернення в Німеччину про міжнародну правову допомогу для перевірки, чи вони справді були в Криму", - повідомив він.

"Про їх виступ ми знаємо лише зі ЗМІ і бачили відео, наша робота зобов'язує нас перевіряти всю інформацію", - зазначив Мамедов.

На уточнення УП, чи учасників гурту будуть допитувати Мамедов сказав: "Допити будуть, звичайно".

Роман Кравець, УП

Теми: НімеччинаКрим
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