Прокуратура Крыма обратится за помощью к НАСА
Украина подготовила международно-правовой запрос в НАСА по оказанию помощи в расследовании дела о возможном нарушении экологической безопасности при строительстве Россией Керченского моста.
Об этом на пресс-конференции во вторник заявил начальник управления надзора по уголовным производствах Александр Даракчи.
"На сегодняшний день такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено", - сказал он.
Роман Кравец, УП
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