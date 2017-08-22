Прокуратура Крыма обратится за помощью к НАСА

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Вторник, 22 августа 2017, 11:05

Украина подготовила международно-правовой запрос в НАСА по оказанию помощи в расследовании дела о возможном нарушении экологической безопасности при строительстве Россией Керченского моста.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил начальник управления надзора по уголовным производствах Александр Даракчи.

"На сегодняшний день такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено", - сказал он.

Роман Кравец, УП

Темы: Крым
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