Прокуратура Криму звернеться по допомогу до НАСА

Україна підготувала міжнародно-правовий запит до НАСА щодо надання допомоги в розслідуванні справи про можливе порушення екологічної безпеки при будівництві Росією Керченського моста.

Про це на прес-конференції у вівторок заявив начальник управління нагляду у кримінальних провадженнях Олександр Даракчі.

"На сьогодні таке міжнародно-правове доручення уже готове. Я думаю, що найближчими тижнями воно буде направлене", - сказав він.

Роман Кравець, УП