Боевики нарочно поджигают поля и дома – пресс-офицер
Боевики умышленно поджигают поля и жилые постройки на востоке Украины, чтобы нанести вред передовым линиям обороны украинских военных.
Об этом заявляет пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Донецк" Тарас Грень в Facebook, называя умышленные поджоги "новым оружием террористов".
"В течение последней недели отмечается резкое изменение тактики ведения боевых действий пророссийскими наемниками. Придя к выводу, что постоянные провокационные обстрелы из запрещенного достигнутыми договоренностями вооружения не приносят желаемого для них результата, враг начал действовать более цинично. Взяв на вооружение умышленные поджоги полей и сооружений", – пишет он.
Грень отмечает, что такую тактику использовали еще фашисты во время Второй мировой войны.
"Линия разграничения остается более-менее неизменной уже длительное время. Само собой, в так называемой "серой зоне" накопилось немало сухостоя и сухой травы. Пользуясь восточным ветром, который постоянно дует в сторону наших позиций, враг трассирующими пулями или осветительными минами пытается зажечь поля перед нашими ВОПами (взводно-опорными пунктами – ред.)", – сообщает он.
"После возгорания по наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины начинают "работать" снайперские пары и ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия", – добавляет Грень.
По его словам, цель врага – "уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерного заграждения, минные поля и т.д., а также максимально нанести ущерб передовым линиям обороны, выявить и демаскировать наши новые огневые точки и позиции".
"Также во время пожара враг пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев. Для этого используются все методы – от визуального до радионаблюдения", – добавляет Грень.
Кроме того, по его словам, тактика боевиков "стала более варварской по отношению к мирному населению Украины" с изменением командование частей и подразделений "1 армейского корпуса ДНР" на кадровых военнослужащих России.
"Несколько дней подряд оккупанты проводят обстрелы населенных пунктов, расположенных с украинской стороны неподалеку или непосредственно на линии разграничения. Так, по состоянию на утро 22 августа только в поселке Жованка после умышленного поджога сгорело 19 домов, в которых в свое время жили мирные украинцы", – отмечает Грень.
"Продолжаются пожары в населенном пункте Пески, в котором после обстрелов с использованием артиллерийского вооружения калибрами 150, 122, 120 миллиметров, танков и БМП-1 уже сгорело около полусотни домов", – добавляет он.
"Так же продолжаются умышленные поджоги врагом во всех населенных пунктах", – пишет Грень и предполагает, что это – еще один метод настроить людей против Украины и ВСУ.
Алена Рощенко, УП
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