Бойовики умисно підпалюють поля й будинки – прес-офіцер

Бойовики умисно підпалюють поля та житлові споруди на сході України, аби завдати шкоду передовим лініям оборони українських військових.

Про це заявляє прес-офіцер оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" Тарас Грень у Facebook, називаючи умисні підпали "новою зброєю терористів".

"Протягом останнього тижня відзначається різка зміна тактики ведення бойових дій проросійськими найманцями. Дійшовши висновку, що постійні провокативні обстріли з забороненого досягнутими домовленостями озброєння, не приносять бажаного для них результату, ворог почав діяти більш цинічно. Взявши на озброєння умисні підпали полів та житлових споруд", – пише він.

Грень зазначає, що таку тактику використовували ще фашисти під час Другої світової війни.

"Лінія розмежування лишається менш-більш незмінною вже тривалий час. Само собою, в так званій "сірій зоні" накопичилось чимало сухостою та сухої трави. Користуючись східним вітром, який постійно дме в сторону наших позицій, ворог трасуючими кулями або освітлювальними мінами намагається запалити поля перед нашими ВОПами (взводно-опорними пунктами – ред.)", – повідомляє він.

"Після загорання по спостережних пунктах Збройних сил України починають "працювати" снайперські пари та ведеться хаотичний вогонь зі стрілецької зброї", – додає Грень.

За його словами, мета ворога – "знищити перед переднім краєм нашої оборони системи інженерного загородження, мінні поля тощо, а також максимально завдати шкоду передовим лініям оборони, виявити та демаскувати наші нові вогневі точки та позиції".

"Також під час пожежі ворог намагається виявити пункти управління, ідентифікувати командирів всіх ланок. Для цього використовуються всі методи – від візуального до радіоспостереження", – додає Грень.

Крім того, за його словами, тактика бойовиків "стала більш варварською по відношення до мирного населення України" зі зміною командування частин та підрозділів "1 армійського корпусу ДНР" на кадрових військовослужбовців Росії.

"Кілька днів поспіль, окупанти проводять обстріли населених пунктів, які знаходяться з українського боку неподалік або безпосередньо на лінії розмежування. Так станом на ранок 22 серпня лише в селищі Жованка, після умисного підпалу згоріло 19 будинків, в яких свого часу мешкали мирні українці", – зазначає Грень.

"Тривають пожежі в населеному пункті Піски, в якому після обстрілів з використанням артилерійського озброєння калібрами 150, 122, 120 міліметрів, танків та БМП-1 вже згоріло близько півсотні будинків", – додає він.

"Так само тривають умисні підпали ворогом в усіх населених пунктах", – пише Грень і припускає, що це – ще один метод налаштувати людей проти України та ЗСУ.

Олена Рощенко, УП