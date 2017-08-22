Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко хочет утроить расходы на строительство дорог

Вторник, 22 августа 2017, 14:09

Президент Петр Порошенко ставит задачу увеличить расходы из бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине с 10 миллиардов гривен в 2016 году до 30 млрд в 2018-м.

Об этом он заявил на церемонии открытия автомобильного моста через реку Северский Донец в городе Изюм Харьковской области.

Президент напомнил, что в 2015 году Украина потратила на строительство дорог около 6 млрд гривен, в 2016-м эта цифра выросла до 10 млрд.

"Мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд гривен, а в следующем году 30 млрд", - подчеркнул глава государства.

По его словам, это та динамика роста расходов на улучшение дорожной инфраструктуры, которую он хочет видеть в Украине.

Порошенко отметил, что экономить больше средств на эти цели позволяет успешная детенизация экономики, борьба с коррупцией, внедрение эффективных методов управления.

"Бюджеты выросли вдвое", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 15 августа премьер Владимир Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины. Одна из них - дорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" на участке "Чугуев-Изюм-Славянск" (всего 30 км). Стоимость работ - 200 млн грн. Мост именно на этой дороге открывает во вторник президент.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Порошенкодорогиавтостроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: