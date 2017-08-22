На оккупированную Луганщину будут транслировать 11 украинских телеканалов

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Вторник, 22 августа 2017, 16:11

Во вторник Петр Порошенко открыл телебашню, которая обеспечит трансляцию украинских телеканалов на оккупированные территории Луганщины.

Торжественное открытие состоялось в населенном пункте Бахмутовка во вторник.

"Открытие телебашни в Бахмутовке - это шаг к восстановлению единства Луганщины и всей Украины... Жители из контролируемых территорий и из оккупированных городов и районов Луганщины возвращаются в единое информационное пространство нашей Родины", - отметил Порошенко.

По его словам, станция, переданная с помощью США, обеспечит трансляцию 11 телеканалов и 4 радиоканалов на оккупированную территорию.

Чтобы проверить, как работает сигнал, была попытка установить связь со Счастьем, однако из-за плохих погодных условий это не удалось.

Связь была установлена ​​со Станицей Луганской, где украинские военные подтвердили, что имеют возможность наблюдать выступление президента на украинском телеканале.

Хотя из-за плохих погодных условий сигнал был и не очень качественный.

"Нужно определенное время, чтобы настроить сигнал. Однако, все работает и это главное", - заявил Порошенко.

В конце выступления он дал поручение главам областных государственных администраций по всей стране, чтобы те помогли наладить ретрансляторы из других регионов и обеспечили покрытие Луганской области украинским телевидением.

Яна Миланова, УП

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