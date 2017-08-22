Боевики 8 раз обстреляли ВСУ из минометов и стрелкового оружия

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Вторник, 22 августа 2017, 18:40

С начала суток пророссийские боевики 8 раз нарушили перемирие.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Указывается, что в основном противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"Однако полностью от запрещенного вооружения боевики все же не отказались. Около полуночи бандиты выпустили 20 мин калибра 120 и 82 миллиметра по нашим опорным пунктах вблизи Марьинки. Кроме того, на Приморском направлении почти в час ночи преступники в очередной раз целенаправленно били из крупнокалиберных пулеметов по домах мирных жителей Красногоровки", - сообщили в пресс-центре АТО.

Указывается, что на Донецком направлении под огнем противника оказались укрепления ВСУ в районе Авдеевской промзоны и Каменки.

"А на Луганском преступники обстреливали силы АТО из гранатометов вблизи Донца и Крымского", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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