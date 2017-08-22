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Бойовики 8 разів обстріляли ЗСУ з мінометів і стрілецької зброї

Вівторок, 22 серпня 2017, 18:40

Від початку доби проросійські бойовики 8 разів порушили перемир’я.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Вказується, що в основному противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів.

"Проте повністю від забороненого озброєння бойовики все ж не відмовилися. Близько опівночі бандити випустили 20 мін калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах поблизу Мар’їнки. Крім того, на Приморському напрямку майже о першій ночі злочинці вчергове цілеспрямовано били з великокаліберних кулеметів по будинках мирних мешканців Красногорівки", - повідомили у прес-центрі АТО.

Вказується, що на Донецькому напрямку під вогнем противника опинились укріплення ЗСУ в районі Авдіївської промзони та Кам’янки.

"А на Луганському злочинці обстрілювали сили АТО з гранатометів поблизу Донця та Кримського", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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