Порошенко в США объявит о необходимости миротворцев на Донбассе

Президент Петр Порошенко намерен инициировать введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в США в сентябре.



Об этом он сказал, выступая во вторник в Северодонецке.



"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе", - сказал он.



"Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил Порошенко.



Он подчеркнул, что страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.



"Но это не значит, что мы не должны добиваться такого решения", - добавил он.



Как известно, в июня 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон" О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".



Александр Шумилин, УП