Порошенко в США объявит о необходимости миротворцев на Донбассе

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Вторник, 22 августа 2017, 19:05

Президент Петр Порошенко намерен инициировать введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в США в сентябре.

Об этом он сказал, выступая во вторник в Северодонецке.

"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе", - сказал он.

"Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.

"Но это не значит, что мы не должны добиваться такого решения", - добавил он.

Как известно, в июня 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон" О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Александр Шумилин, УП

Темы: США Порошенко
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