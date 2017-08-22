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Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі

Вівторок, 22 серпня 2017, 19:05
Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі

Президент Петро Порошенко має намір ініціювати введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН в США у вересні.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Сєверодонецьку.

"Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все упирається в категоричне небажання Російської Федерації встановити мир на Донбасі", - сказав він.

"Але я впевнений, вода камінь точить. Тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця презентувати в Нью-Йорку на сесії генеральної асамблеї ООН", - додав Порошенко.

Він підкреслив, що країна-агресор є постійним членом Радбезу ООН і володіє правом вето.

"Але це не значить, що ми не повинні прагнути такого рішення", - додав він.

Як відомо, у червні 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".   

Олександр Шумілін, УП    

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПорошенко
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