Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі

Президент Петро Порошенко має намір ініціювати введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН в США у вересні.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Сєверодонецьку.

"Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все упирається в категоричне небажання Російської Федерації встановити мир на Донбасі", - сказав він.

"Але я впевнений, вода камінь точить. Тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця презентувати в Нью-Йорку на сесії генеральної асамблеї ООН", - додав Порошенко.

Він підкреслив, що країна-агресор є постійним членом Радбезу ООН і володіє правом вето.

"Але це не значить, що ми не повинні прагнути такого рішення", - додав він.

Як відомо, у червні 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Олександр Шумілін, УП