Появилось видео пожара в Харьковском апелляционном админсуде

Масштабный пожар в здании Апелляционного административного суда Харькова локализован.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 23:33 пожар локализован на площади 1 тыс. 800 м2. К ликвидации пожара привлечено 39 единиц техники и 122 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Харьковского гарнизона, - говорится в сообщении.

Видео пожара опубликовал на хостинге Youtube очевидец. Автор канала Арт Максимов уточнил, что видео снято с обратной стороны здания через 15-20 минут после возгорания.

Как сообщалось, пожар в здании Апелляционного административного суда Харьковской области возник во вторник вечером. По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии.