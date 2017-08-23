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З’явилось відео пожежі в Харківському апеляційному адмінсуді

Середа, 23 серпня 2017, 07:06

Масштабну пожежу в будівлі Апеляційного адміністративного суду Харкова локалізовано. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 23:33 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 800 м2. До ліквідації пожежі залучено 39 одиниць техніки та 122 чоловіки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС Харківського гарнізону, - йдеться у повідомленні.

Відео пожежі опублікував на хостингу Youtube очевидець. Автор каналу Арт Максимов уточнив, що відео знято зі зворотного боку будівлі через 15-20 хвилин після займання.

Як повідомлялось, пожежа у будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області виникла у вівторок ввечері. За попередньою інформацією, причиною загоряння став удар блискавки.

Теми: ХарківДСНСнадзвичайна подія
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