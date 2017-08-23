Дыминский не явился на допрос по делу о смертельном ДТП

Бизнесмен Петр Дыминский не явился на допрос в полицию на 10 утра среды по делу о смертельное ДТП на Львовщине.

Об этом "Украинской правде" сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Он не прибыл на допрос, который был запланированный на 10 утра сегодня", - отметил Геращенко.

Он добавил, что Диминскому вручили две повестки на допрос, вторая - на пятницу.

На вопрос, что будет делать полиция, если Дыминский второй раз не явится на допрос, Геращенко ответил:

"Тогда будет решение следователя о приводе на допрос", - сказал он, уточнив, что в таком случае следователь сможет применить силу, чтобы в рамках закона Дыминский таки прибыл на допрос.

Как сообщалось, полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

21 августа утром Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошла 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

Олег Твердь, для УП