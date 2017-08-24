Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались взорвать

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Четверг, 24 августа 2017, 23:08

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

 
Все фото Дмитрия Белоцерковца

Об этом сообщил "Украинской правде" нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

 

На месте происшествия работала полиция.

 

Как сообщалось, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева открыли 15 августа. Скульптура изготовлена в виде большого меча, который пронзает карту России.

 

Оксана Коваленко, УП

Темы: Киев АТО
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