Фриз: Украина поддержит вывод войск РФ из Приднестровья

Украина поддерживает инициативу Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья.

Об этом написала народный депутат и советник президента Украины Ирина Фриз в facebook.

"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. Еще раз подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ было полностью выведен из Молдовы", - написала она.

Как сообщалось, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время следующей сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон назвал "пиар-ходом" и "пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам" обращение молдавских властей. Додон считает, что "миротворческая операция в Приднестровье" является успешной и должна быть продолжена.