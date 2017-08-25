Фріз: Україна підтримає виведення військ РФ з Придністров’я

Україна підтримує ініціативу Молдови про виведення російських військ з Придністров'я.

Про це написала народний депутат і радник президента України Ірина Фріз у facebook.

"Україна підтримає ініціативу Республіки Молдова позбавити російську так звану миротворчу місію в ПМР підстав для перебування на молдовській території. Вкотре підкреслюю, ми маємо задіяти всі міжнародні механізми для того, щоб військовий окупаційний контингент РФ було повністю виведено з Молдови", - написала вона.

Як повідомлялось, Молдова звернулася в ООН з проханням розглянути під час наступної сесії Генасамблеї ООН питання про виведення російських військовослужбовців зі своєї території.

У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон назвав "піар-ходом" і "пусканням пилу в очі західним кураторам і ляльководам" звернення молдовської влади. Додон вважає, що "миротворча операція у Придністров’ї" є успішною і повинна бути продовжена.