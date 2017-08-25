МИД Германии: Турция во главе с Эрдоганом не станет членом ЕС

Турция не будет членом Европейского Союза, пока президентом является Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль, передает Reuters.

"Понятно, что в этом состоянии Турция никогда не станет членом ЕС", - сказал Габриэль.

"Это не потому, что мы их не хотим, а потому, что турецкое правительство и Эрдоган быстро удаляются от всего, за что стоит Европа", - пояснил он.

Месяц назад Зигмар Габриэль объявил об изменении немецкого курса по Турции. Немецкое МИД усилило рекомендации для лиц, путешествующих в Турцию и сделало оговорку в отношении немецких компаний, работающих в Турции.

Кроме того, министр обвинил турецкого президента во вмешательстве в избирательную кампанию в Германии после того как Эрдоган призвал немецких турок на выборах голосовать против ХДС, СДПГ и зеленых.

При этом Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан призвал к изменению курса ЕС в вопросе о присоединении Турции.