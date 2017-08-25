Польша ответила Макрону на заявление о международной изоляции

1212 просмотров
Пятница, 25 августа 2017, 16:24

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не находится на пути международной изоляции, и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он не следит за событиями в Центральной Европе.

Об этом Ващиковский заявил в ответ на слова Макрона о том, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе, сообщает Reuters.

"Польша не является изолированной", - заявил Ващиковский на совместной пресс-конференции в Варшаве с его румынскими и турецкими коллегами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы сегодня проводим важную встречу, так что президент Макрон невнимательно следит за новостями, и не знает, что происходит в этой части Европы. Однако иногда такое случается", - заявил он.

Напомним, во время своей поездки в Центральную Европу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе.

Макрон сказал, что Варшава движется в противоположном направлении Европы по многочисленным вопросам и не сможет определить путь будущего Европы.

Европейская правда

Темы: Польша Франция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Макрон заявил, что Польша на пути самоизоляции в Европе 25 августа 2017, 15:26
Wizz Air запускаетновые рейсы из Киева в Польшу, Данию и Германию 25 августа 2017, 13:27
Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве 25 августа 2017, 00:59
powered by lun.ua
Главные новости
Рынок может обойтись без облгазов Фирташа - Нафтогаз
Чибинеев считает, что его родственники пострадали случайно
Боевики сразу нарушили "школьное перемирие" - СЦКК
СБУ: Секреты о разработке ракет у Украины похитить не могли
Все новости
Крыши Киева

Лучшие руфтопы и места для вечеринок

Unit Factory

Как может выглядеть труба: 10 финалистов конкурса арт-объектов