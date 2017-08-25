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Польша ответила Макрону на заявление о международной изоляции

Пятница, 25 августа 2017, 16:24

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не находится на пути международной изоляции, и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он не следит за событиями в Центральной Европе.

Об этом Ващиковский заявил в ответ на слова Макрона о том, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе, сообщает Reuters.

"Польша не является изолированной", - заявил Ващиковский на совместной пресс-конференции в Варшаве с его румынскими и турецкими коллегами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы сегодня проводим важную встречу, так что президент Макрон невнимательно следит за новостями, и не знает, что происходит в этой части Европы. Однако иногда такое случается", - заявил он.

Напомним, во время своей поездки в Центральную Европу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе.

Макрон сказал, что Варшава движется в противоположном направлении Европы по многочисленным вопросам и не сможет определить путь будущего Европы.

Европейская правда

Темы: ПольшаФранция
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