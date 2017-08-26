В Техасе из-за урагана объявлен режим стихийного бедствия

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Суббота, 26 августа 2017, 11:37

В штате Техас (США) из-за урагана "Харви" объявлен режим стихийного бедствия.

Об этом 26 августа сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве указали контактные телефоны консула для граждан, которым может потребоваться консультация или помощь ведомства: + 1 (202) 765-4681; +1 202 765-4681.

По данным CNN, из-за мощнейшего за последние десятилетия урагана "Харви" более 211 тыс. человек остались без электричества.

В настоящее время степень мощности урагана приравнивается к 3 категории по 5-балльной шкале, скорость ветра достигает 201 км/ч.

В связи с ураганом "Харви" президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Техас и призвал жителей проявлять максимальную осторожность.

Украинская правда

Темы: США стихийное бедствие
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