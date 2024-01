В Техасе из-за урагана объявлен режим стихийного бедствия

В штате Техас (США) из-за урагана "Харви" объявлен режим стихийного бедствия.

Об этом 26 августа сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве указали контактные телефоны консула для граждан, которым может потребоваться консультация или помощь ведомства: + 1 (202) 765-4681; +1 (202) 765-4681.

По данным CNN, из-за мощнейшего за последние десятилетия урагана "Харви" более 211 тыс. человек остались без электричества.

В настоящее время степень мощности урагана приравнивается к 3 категории по 5-балльной шкале, скорость ветра достигает 201 км/ч.

В связи с ураганом "Харви" президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Техас и призвал жителей проявлять максимальную осторожность.

По данным СМИ, вдоль южного побережья Техаса сильный ветер ломал деревья и столбы. По прогнозам экспертов, ураган "Харви" будет очень разрушительным и оставит территории "непригодными течение недель или месяцев".

#Harvey made landfall at 10 PM CDT as a category 4 hurricane near Rockport, Texas, with max winds of 130 mph and min pressure of 938 mb. pic.twitter.com/98y5wpKmBw