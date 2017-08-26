Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области избили редактора местной газеты

Суббота, 26 августа 2017, 12:58

В Овидиополе избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.

Как пишет "Думская", Варшанидзе заявил, что нападавшие - жители Черноморска, спортсмены одного из кикбоксерских клубов, двое совершали нападение, один следил за передвижениями журналиста.

В настоящее время они задержаны. 

По словами Варшанидзе, инцидент имет место 25 августа около 21:30 вечера.

"Возвращаясь домой, я подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро", - заявил журналист.

О возможных причинах нападения он не сообщил. 

"Какой была цель нападения - не знаю, но однозначно связываю это со своей профессиональной деятельностью", - заявил Варшанидзе.

 
 

Как сообщили в управлении полиции Одесской области, три человека, совершивших нападение на журналиста интернет-виданння, задержаны.

Личности злоумышленников установлены: это жители г.Черноморское. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 УК Украины - "угроза или насилие в отношении журналиста", проводятся первоочередные следственные действия по установлению заказчика преступления. 

Темы: СМИОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
СМИ
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: