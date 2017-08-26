В Киеве грабителя банков приговорили к 9 годам
Оболонский райсуд Киева приговорил уроженца Херсона за ограбление столичных банков к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом 26 августа сообщили в столичном главке милиции.
Мужчина осужден по ч. 2 ст. 187 УК Украины "Разбой". Свою вину осужденный полностью признал.
Инциденты произошли в 2015 году в Оболонском районе Киева: в течение 6 месяцев злоумышленник совершил два разбойных нападения на финансовые учреждения на улице Автозаводской.
"Мужчина действовал по следующей схеме: демонстрируя гранату и пистолет, он угрожал применением оружия, требовал у работников финансовых учреждений собрать все деньги и положить в полиэтиленовый пакет. В целом разбойник украл более 55 тыс. гривен", - говорится в сообщении полиции.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.