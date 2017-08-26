У Києві грабіжника банків засудили до 9 років

Оболонський райсуду м.Києва засудив уродженця Херсона за пограбування столичних банків до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це 26 серпня повідомили у столичному главку поліції.

Чоловіка засуджено за ч. 2 ст. 187 КК України "Розбій". Засуджений свою провину визнав.

Інциденти трапилися у 2015 році в Оболонському районі Києва: протягом 6 місяців зловмисник скоїв два розбійні напади на фінансові установи на вулиці Автозаводській.

"Чоловік діяв за такою схемою: демонструючи гранату та пістолет, він погрожував застосуванням зброї, вимагав у працівників фінансових установ зібрати всі гроші та покласти в поліетиленовий пакет. Загалом розбійник вкрав понад 55 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні поліції.

Українська правда