В Киеве грабителя банков приговорили к 9 годам

Оболонский райсуд Киева приговорил уроженца Херсона за ограбление столичных банков к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом 26 августа сообщили в столичном главке милиции.

Мужчина осужден по ч. 2 ст. 187 УК Украины "Разбой". Свою вину осужденный полностью признал.

Инциденты произошли в 2015 году в Оболонском районе Киева: в течение 6 месяцев злоумышленник совершил два разбойных нападения на финансовые учреждения на улице Автозаводской.

"Мужчина действовал по следующей схеме: демонстрируя гранату и пистолет, он угрожал применением оружия, требовал у работников финансовых учреждений собрать все деньги и положить в полиэтиленовый пакет. В целом разбойник украл более 55 тыс. гривен", - говорится в сообщении полиции.

Украинская правда