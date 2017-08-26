Глава МИД Германии вступился за Шредера, которого критикуют из-за "Роснефти"

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Суббота, 26 августа 2017, 20:36

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил на защиту экс-канцлера Герхарда Шредера, которого консерваторы критикуют за выдвижение в совет директоров российской "Роснефти".

Об этом заявил в интервью Bild, сообщает Reuters.

"Когда дело доходит до того, чтобы освободить заключенных из рук пророссийских сепаратистов в Восточной Украине, то они рады, что Шредер имеет связь с Путиным, но когда речь идет о кампании против СДПГ, все наоборот", - сказал Габриэль.

"Как по мне, это низко", - добавил он.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала своего предшественника Герхарда Шредера за выдвижение его на пост независимого директора российской компании "Роснефть", которая находится под действием европейских санкций.

11 августа стало известно, что правительство РФ выдвинул Шредера в совет директоров "Роснефти". Его кандидатуру на должность одного из независимых директоров компании должны утвердить в конце сентября.

По оценкам СМИ, на этой должности бывший канцлер Германии сможет зарабатывать более $550 тысяч в год.

Европейская правда

Темы: Германия
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