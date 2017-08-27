На выставке в Испании Россия выставила украинское пиво как свое

В Испании на фестивале культур мира российская делегация выдала украинское пиво за продукт собственного производства.

Об этом написала журналистка Леся Гасич в facebook.

"На фестивале культур мира, который проходит в испанском городе Сантандер, Украина не представлена, но наш "добрый сосед" решил восполнить этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво "1715" и "Домс", а также польское "Живец" , - написала она, опубликовав соответствующие фото.

Как видно на фотографиях, на фестивале культур мира Россия представила также футболки с коммунистической и советской символикой, матрешки и ... противогазы.