На виставці в Іспанії Росія виставила українське пиво як своє

В Іспанії на фестивалі культур світу російська делегація видала українське пиво за продукт власного виробництва.

Про це написала журналістка Леся Гасич у facebook.

"На фестивалі культур світу, що проходить в іспанському місті Сантандер, Україна не представлена, але наш "добрий сусід" вирішив заповнити цю прогалину і виставили в своєму павільйоні національної кухні українське пиво "1715" і "Домс", а також польське "Живец", - написала вона, опублікувавши відповідні фото.

Як видно на фотографіях, на фестивалі культур світу Росія представила також футболки з комуністичною і радянською символікою, матрьошки і...протигази.