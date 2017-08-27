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На виставці в Іспанії Росія виставила українське пиво як своє

Неділя, 27 серпня 2017, 03:56

В Іспанії на фестивалі культур світу російська делегація видала українське пиво за продукт власного виробництва.

Про це написала журналістка Леся Гасич у facebook.

"На фестивалі культур світу, що проходить в іспанському місті Сантандер, Україна не представлена, але наш "добрий сусід" вирішив заповнити цю прогалину і виставили в своєму павільйоні національної кухні українське пиво "1715" і "Домс", а також польське "Живец", - написала вона, опублікувавши відповідні фото.

Як видно на фотографіях, на фестивалі культур світу Росія представила також футболки з комуністичною і радянською символікою, матрьошки і...протигази.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяІспанія
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