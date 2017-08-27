В центре Киева сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину

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Воскресенье, 27 августа 2017, 06:31

В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфричем Нестором Несторовичем непосредственно на пешеходном переходе совершен наезд на прохожего, пострадавший с множественными травмами госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-служба самого депутата Нестора Шуфрича.

В сообщении подчеркивается, что ДТП совершено на автомобиле марки Bentley, который сыну депутата не принадлежал, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом.

Утверждается, что ДТП произошло, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.

"Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются. По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе депутата подчеркивают, что Нестор Шуфрич-младший не покидал место происшествия, сразу вступил в контакт с полицией и начал давать объяснения. Утверждается также, что он добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

"Народным депутатом Нестором Шуфричем дано распоряжение оказать максимальную помощь пострадавшему, обеспечить самый высокий уровень медицинского обеспечения, а в случае временной потери трудоспособности или других негативных последствий случившегося обеспечить компенсацию, в том числе за принесенный моральный ущерб",  - говорится в сообщении.

В то же время народный депутат распорядился оказать сыну максимальную юридическую помощь в обеспечении его гражданских прав согласно действующего законодательства.

При этом Нестор Шуфрич заявляет, что его сын будет максимально содействовать следствию, до его завершения не покинет территорию Украины и будет находиться в Киеве и области, для чего им добровольно будут сданы все документы, позволяющие выезд за границу.

В то же время, по сообщениям очевидцев, после ДТП на место прибыл неизвестный, который представился сотрудником полиции, но не предъявил документы.

"Только что сбили человека на пересечении Шота Руставели и Рогнединской прямо на тротуаре (возле "Евразии"). После разработок приехал странный тип, представившийся следственной группой но документы не предъявил. От вопросов убежал. Чувака усадили в полицейскую машину и на вопросы снова не отвечают", - написал он.

По словам другого свидетеля, неизвестный пытался препятсвовать фото- и видеосъемке, но после того, как свидетели передали показания полиции, уехал.

Темы: Шуфрич ДТП Киев
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