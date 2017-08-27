В центрі Києва син Шуфрича на Bentley збив чоловіка

У суботу ввечері сином народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфричем Нестором Несторовичем безпосередньо на пішохідному переході скоєно наїзд на перехожого, постраждалий з численними травмами госпіталізований.

Про це повідомила прес-служба самого депутата Нестора Шуфрича.

У повідомленні підкреслюється, що ДТП скоєно на автомобілі марки Bentley, який синові депутата не належав, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A на парковці клубу FreeДом.

Стверджується, що ДТП сталося, коли Нестор Шуфрич-молодший їхав повертати автомобіль в автосалон. Сам виконавець перебував при цьому на передньому пасажирському сидінні.

"Обставини ДТП в даний момент встановлюються. За попередньою інформацією, на вулиці Шота Руставелі безпосередньо на пішохідному переході або поблизу нього з можливим перевищенням швидкості Нестором-молодшим було скоєно наїзд на пішохода, 31-річного чоловіка, внаслідок чого той отримав перелом ноги, вивих плеча, а також травми голови, ступінь яких встановлюється ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі депутата підкреслюють, що Нестор Шуфрич-молодший не залишав місце події, відразу вступив в контакт з поліцією і почав давати пояснення. Стверджується також, що він добровільно в супроводі адвоката і брата Олександра пройшов наркологічну експертизу, яка показала повну відсутність алкоголю, що було зафіксовано відеозйомкою.

"Народним депутатом Нестором Шуфричем дано розпорядження надати максимальну допомогу потерпілому, забезпечити найвищий рівень медичного забезпечення, а в разі тимчасової втрати працездатності або інших негативних наслідків того, що сталося забезпечити компенсацію, в тому числі за принесену моральну шкоду", - йдеться в повідомленні.

У той же час народний депутат розпорядився надати синові максимальну юридичну допомогу в забезпеченні його цивільних прав згідно з чинним законодавством.

При цьому Нестор Шуфрич заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України і буде перебувати в Києві і області, для чого добровільно здасть всі документи, що дозволяють виїзд за кордон.

У той же час, за повідомленнями очевидців, після ДТП на місце прибув невідомий, який представився співробітником поліції, але не пред'явив документи.

"Щойно збили людину на перетині Шота Руставелі і Рогнідинської прямо на пішоході (біля "Євразії"). Після розробок приїхав дивний тип, який представився слідчою групою але документи не пред'явив. Від питань утік. Чувака усадили в поліцейську машину і на питання знову не відповідають", - написав він.

За словами іншого свідка, невідомий намагався перешкоджати фото- та відеозйомці, але після того, як свідки передали свідчення поліції, поїхав.