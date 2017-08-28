В Польше тоже допускают, что после "Запада-2017" РФ оставит бойцов в Беларуси

В Польше считают, что Россия может оставить часть войск и техники в Беларуси после завершения в сентябре военных учений "Запад-2017".

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик в интервью Польскому радио, сообщает Лига.net.

По его словам, РФ уже многократно использовала подобные ситуации для достижения различных политических целей.

"Поэтому обоснованными могут быть опасения, если анализировать политику Российской Федерации в течение последних лет, и на этот раз она захочет это сделать. Одной из возможностей, которая принимается во внимание, является невыведение всех подразделений и всей техники с территории Беларуси", – сказал Дворчик.

Он считает, что такой сценарий окажет негативное влияние на ситуацию в Восточной Европе.

"Польша очень внимательно следит, что происходит за восточной границей. В конце концов, Североатлантический альянс также", – подчеркнул Дворчик.

Как известно, "Запад-2017" – совместные стратегические учения армий России и Беларуси. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск – до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа – на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

15 августа в Беларусь начали прибывать российские военные, участвующие в подготовке к совместным российско-белорусским учениям "Запад-2017".

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко допускал, что часть войск после учений "Запад-2017" может остаться на территории Беларуси.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов не исключал, что Россия может создать ударные группировки войск для вторжения в Украину на этих учениях.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в ходе совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017" Латвии стоит быть готовой к возможным провокациям.

А специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер констатировал, что учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий, в том числе, военной агрессии.