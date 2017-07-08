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Муженко: После учений "Запад-2017" часть войск РФ может остаться в Беларуси

Суббота, 8 июля 2017, 03:43

Судя по действиям российской стороны, часть войск, готовящихся для переброски для участия в российско-белорусских учениях "Запад-2017", может после их окончания остаться на территории Беларуси.

Об этом заяив начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на совместном заседании Военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Вполне вероятно, что по завершении учений часть этих войск останется на территории Республики Беларусь. При этом существует высокая вероятность, что во время учений будут развернуты пункты скрытого хранения вооружения, военной техники и материально-технических средств", - сказал Муженко.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что такие действия могут позволить противнику значительно сократить сроки для создания ударных группировок на западном и юго-западном стратегических направлениях, что создает прямую угрозу для безопасности Украины.

"По нашей информации, численность российских войск для участия в учениях уже сейчас увеличена с задекларированных 3 тыс. до 5 тыс. Проведение таких масштабных российско-белорусских учений, как Запад-2017 может расцениваться как мера по наращиванию боевого потенциала России на границах нашего государства, а также на границах Польши и прибалтийских стран", - подчеркнул Муженко.

Муженко на совместном заседании также сообщил, что численность военнослужащих регулярных войск РФ, находящихся на оккупированных территориях Украины, на сегодня превышает 30 тыс человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБеларусь
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