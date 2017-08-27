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Волкер: Учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми ко всему

Воскресенье, 27 августа 2017, 01:23

Военные учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий, в том числе, военной агрессии.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой", передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", - сказал Волкер.

Как сообщалось, российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тыс. человек.

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Беларусь будут проводить учения, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший заявил, что в каждой балтийской стране будет размещено по роте в период российских учений "Запад".

Кроме того, во время учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

Темы: РосcияБеларусьНАТО
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