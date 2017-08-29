Девушка из Сочи рассказала, почему выманила украинца Гриба в Беларусь

107 просмотров
Вторник, 29 августа 2017, 11:30

17-летняя россиянка из Сочи пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом сообщает ТСН, разыскав через социальные сети девушку, к которой похищенный 19-летний Павел приехал в Гомель.

Юная жительница Сочи призналась, что пригласила парня в Беларусь, так как ее заставили сотрудники ФСБ России.

Она сама находится под следствием по той же статье, что и Павел Гриб, – "террористическая деятельность".

"Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или что-то подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что из-за разговора с ним тогда и... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении", – сказала девушка.

Ранее бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

В полиции Гомеля Грибу-старшему сообщили, что его сын находился в розыске за террористическую деятельность, но информацию о задержании не подтвердили.

Отец уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов.

Консул Украины в Минске сообщил, что Павла Гриба нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Беларусь политзаключенные скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности 29 августа 2017, 06:59
Оккупанты провели запуск крылатой ракеты в Крыму 29 августа 2017, 06:11
The Telegraph показала фото ГРУшников организаторов путча в Черногории 29 августа 2017, 05:39
powered by lun.ua
Главные новости
У Порошенко есть два претендента на главу НБУ
В Кабуле неподалеку от посольства США произошел взрыв
Хроника 29 августа. Иловайская трагедия меняет ход АТО
СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР
Все новости
Научные аргументы

Почему вам нужно завести собаку

исследование

В каком офисе работать комфортнее