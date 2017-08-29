Девушка из Сочи рассказала, почему выманила украинца Гриба в Беларусь

17-летняя россиянка из Сочи пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом сообщает ТСН, разыскав через социальные сети девушку, к которой похищенный 19-летний Павел приехал в Гомель.

Юная жительница Сочи призналась, что пригласила парня в Беларусь, так как ее заставили сотрудники ФСБ России.

Она сама находится под следствием по той же статье, что и Павел Гриб, – "террористическая деятельность".

"Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или что-то подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что из-за разговора с ним тогда и... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении", – сказала девушка.

Ранее бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

В полиции Гомеля Грибу-старшему сообщили, что его сын находился в розыске за террористическую деятельность, но информацию о задержании не подтвердили.

Отец уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов.

Консул Украины в Минске сообщил, что Павла Гриба нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.

Алена Рощенко, УП