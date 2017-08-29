В Николаеве проходят обыски у 90 депутатов и предпринимателей

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Вторник, 29 августа 2017, 12:06

В Николаеве с утра проходят массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она подтвердила информацию о том, что обыски у депутатов действительно проходят. Однако предоставить конкретную информацию об их причине пока отказалась.

"Да, обыски действительно проходят. Однако я пока не могу предоставить любую официальную информацию. Позже Генеральный прокурор сделает официальное сообщение", - отметила Сарган.

По данным, николаевского сайта "Новости N", обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурия, предпринимателей Алексея Пелипас ​​и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик".

Их подозревают в "поставках оружия и наркотиков из зоны АТО" - именно такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.

 
 

Также сообщается, что обыски проходят и в департаменте ЖКХ, а также дома у директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Его, а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.

Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданные Октябрьским районным судом г. Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.

Яна Миланова, УП

Темы: Николаев Генпрокуратура АТО
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