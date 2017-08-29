СБУ: испанских журналистов не пустили в Украину из-за антиукраинской деятельности

Испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре не пустили в Украину, учитывая их антиукраинскую деятельность.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНИАН.

При этом она отрицает наличие черного списка СБУ из 40 лиц, которым запрещен въезд в Украину. О таком списке заявил один из испанских журналистов, указав, что именно на основании этого перечня их не пустили в Украину.

"Да, это правда, (им) был запрещен въезд за их антиукраинскую деятельность в публикациях. Никаких списков мы не вели и не ведем", - заявила Гитлянская.

Как сообщалось, в Испании обвинили Украину в цензуре за выдворение журналистов Антонио Памплиеги и Мануэля Анхеля Састре.

В 2015 году они были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу для нацбезопасности Украины. Из-за этого на них был распространен запрет на въезд в Украину сроком до 5 лет. После решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с них в мае 2016 года.

Однако некоторые журналистские материалы действительно могли вызвать беспокойство СБУ, и журналисты подтверждают свое авторство в отношении них. В одном из своих последних сообщений в Instagram Антонио Памплиега пишет о "бомбардировке Первомайска украинской армией" в 2014 году. А в посте от 24 августа прошлого года приводит данные об уникальной промышленности Донбасса и добавляет следующую цитату собеседника, руководителя шахты им. челюскинцев на оккупированной части Донбасса: "Киевская власть это хорошо знает, поэтому пытается покончить с экономикой региона с помощью обстрелов. Ведь покончить с шахтами - это означает уничтожение средств к существованию для тысяч семей в регионе и обречение их на голодную смерть. Война - это противная вещь".

В его статье от 2014 года под названием "В глубинах Донбасса: украинская война затапливает знаменитые шахты", откуда взята эта цитата, отсутствует мнение украинской стороны и только приводится информация о том, как украинская армия уничтожает инфраструктуру Донбасса.

Европейская правда