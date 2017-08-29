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СБУ: іспанських журналістів не пустили в Україну через антиукраїнську діяльність

Вівторок, 29 серпня 2017, 13:02

Іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає УНІАН.

При цьому вона заперечила наявність чорного списку СБУ з понад 40 осіб, яким заборонений в’їзд в Україну. Про такий список заявив один з іспанських журналістів, вказавши, що саме на підставі цього переліку їх не пустили в Україну.

"Так це правда, їм було заборонено в’їзд через їхню антиукраїнську діяльність у публікаціях. Жодних списків ми не вели та не ведемо", - заявила Гітлянська.

Як повідомлялося, в Іспанії звинуватили Україну у цензурі через видворення журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре.

У 2015 році вони були включені до чорного списку громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з них у травні 2016 року. 

Однак деякі журналістські матеріали справді могли викликати занепокоєння СБУ, і журналісти підтверджують своє авторство щодо них. Так, в одному зі своїх останніх дописів в Instagram Антоніо Памплієга нагадує про "бомбардування Первомайська українською армією" у 2014 році. А у дописі від 24 серпня минулого року він наводить дані про унікальну промисловість Донбасу і додає таку цитату співрозмовника, керівника шахти ім. Челюскінців на окупованій частині Донбасу: "Київська влада це добре знає, саме тому намагається покінчити з економікою регіону за допомогою обстрілів. Адже покінчити з шахтами - це означає знищення засобів для існування для тисяч сімей в регіоні і приречення їх на голодну смерть. Війна - це противна річ".

В його статті від 2014 року за назвою "В глибинах Донбасу: українська війна затоплює знамениті шахти", звідки взято цю цитату, відсутня думка української сторони і лише наводиться інформація про те, як українська армія знищує інфраструктуру Донбасу.

Європейська правда

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Теми: ІспаніяЗМІСБУ
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