Броварскую экс-чиновницу исключили из партии за карту без Крыма

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Вторник, 29 августа 2017, 13:27

Бывшую начальницу управления культуры Броварского горсовета Инну Савченко исключили из состава партии УКРОП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы партии УКРОП Евгения Кравчук.

"Бывшая начальница управления культуры Броварского горсовета Инна Савченко больше не является членом УКРОПа. Она оставила партию за резонансный инцидент с картой Украины, которую вывесили на сцене, устроенной по случаю Дня Независимости", - написала она.

Кравчук сообщила, что заявление о выходе Савченко написала 27 августа, "осознавая, что ситуация, которая имела место накануне Дня Независимости, может негативно сказаться на репутации партии". Ее просьба была удовлетворена.

Ранее "Украинская правда" писала, что пользователей соцсетей возмутила карта Украины без Крыма и Донецкой и Луганской областей, размещенная в Броварах ко Дню Независимости.

Люди обратились в полицию и СБУ с требованием снять карту и наказать виновных. Уже через несколько часов баннер изменили, а руководителя управления культуры Броварского городского администрации уволили.

Прокуратура возбудила дело по факту сепаратизма.

Украинская правда

Темы: партии местная власть
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