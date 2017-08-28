Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обрізану карту в Броварах розслідують як сепаратизм

Понеділок, 28 серпня 2017, 13:23

Броварська місцева прокуратура передала справу про розміщення мапи України без Криму до дня Незалежності перед міськрадою Броварів, оскільки справа розслідується за фактом сепаратизму.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Броварська місцева прокуратура здійснює досудове розслідування у цій справі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України територіальна підслідність визначена за Головним управлінням Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Раніше "Українська правда" писала, що користувачів соцмереж обурила мапа України без Криму та Донецької і Луганської областей, розміщена в Броварах до Дня Незалежності.

Люди звернулися до поліції та СБУ з вимогою зняти мапу та покарати винних. Вже за кілька годин банер змінили, а керівника управління культури Броварської міської адміністрації звільнили. 

Українська правда

Теми: БровариКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Бровари
У Броварах і Березані забрали землю у церков УПЦ МП
Всі три основні версії авіакатастрофи у Броварах залишаються робочими – Клименко
Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: