Харьковское шоссе в Киеве перекрыли из-за протеста

Харьковское шоссе в Киеве перекрыто от Ленинградской площади до Института химии в связи с протестом жителей домов на Войцеховского против отключения им энергоснабжения.



На остановке Гашека, 12, не ходят ни трамваи, ни автобусы от 7 вечера среды.



По словам представителя патруля, который перекрыл дорогу на остановке Ярослава Гашека, неизвестно, когда восстановят движение, поскольку люди требуют, чтобы к ним вышли представители власти.



По данным полиции, с вечера до людей никто от властей не выходил.



По состоянию на 8:30 не ходят даже маршрутки, они доезжают до Ленинградской площади – и разворачиваются.



Ирина Балачук, УП