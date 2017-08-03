Харьковское шоссе в Киеве перекрыли из-за протеста

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Четверг, 3 августа 2017, 08:36

Харьковское шоссе в Киеве перекрыто от Ленинградской площади до Института химии в связи с протестом жителей домов на Войцеховского против отключения им энергоснабжения.

На остановке Гашека, 12, не ходят ни трамваи, ни автобусы от 7 вечера среды.

По словам представителя патруля, который перекрыл дорогу на остановке Ярослава Гашека, неизвестно, когда восстановят движение, поскольку люди требуют, чтобы к ним вышли представители власти.

По данным полиции, с вечера до людей никто от властей не выходил.

По состоянию на 8:30 не ходят даже маршрутки, они доезжают до Ленинградской площади – и разворачиваются.

Ирина Балачук, УП

Темы: Киев ЖКХ акции
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