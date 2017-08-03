Суд продолжил рассмотрение дела Януковича

72 просмотра
Четверг, 3 августа 2017, 10:26

Оболонский райсуд Киева продолжил 3 августа рассмотрение по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Об этом сообщает "Укринформ".

Дело рассматривает коллегия судей во главе с председательствующим судьей Владиславом Девятко и судьями Константином Васалатием и Максимом Титовым.

В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, а также новый адвокат бывшего президента Виталий Мешечек.

Как сообщалось, 12 июля Оболонский райсуд удовлетворил ходатайство государственного адвоката Мешечека о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и перенес рассмотрение заседания на 3 августа.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Виктора Януковича.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

Генпрокуратура подозревают Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Янукович суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Еще не государственное: Семерак рассказал, как завершить возвращение Межигорья 2 августа 2017, 15:49
Янукович пожаловался НАБУ и ГПУ на судей, ведущих его дело 2 августа 2017, 14:53
Суд вернул государству Межигорье – Луценко 2 августа 2017, 10:09
powered by lun.ua
Главные новости
Новый закон о КС вступил в силу
Закон о новых санкциях США предусматривает $30 млн на энергобезопасность Украины
Хроника 3 августа. Ющенко решился на Универсал, а Украину хотят видеть независимой не все
АТО: 30 обстрелов, боевики применили тяжелую артиллерию
Все новости
Девушка с фотоапаратом

Как Ольга Якимович снимает быт войны

Будьте счастливы

Инвестиции в собственное время делают людей счастливее