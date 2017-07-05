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Янукович отзывает из суда своих адвокатов

Среда, 5 июля 2017, 22:09
Янукович отзывает из суда своих адвокатов

Бывший президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в инициированном в Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Об этом он сказал в эфире программы "Время" на российском Первом канале в среду.

"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", - заявил экс-президент, цитирует его российский "Интерфакс".

Янукович подчеркнул, что "не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью, и знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь".

"Вынести обвинительный приговор, обвинить меня по всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины", - пояснил экс-президент Украины.

"Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко (президент Украины) были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", - сказал Янукович.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявляет, что после принятия его подзащитным решения о нежелании участвовать в судебном процессе и об отзыве своих адвокатов любые решения Оболонского райсуда по этому производству будут юридически никчемными.

"Подтверждаю, что наш клиент принял такое решение. Оно приводит к тому, что в деле о государственной измене ставится точка. Легитимность данному делу придавало только желание Виктора Януковича принять участие в процессе, дать показания, провести допрос свидетелей, установить истину по делу. Теперь любые решения, которые будут приняты судом по результатам рассмотрения данного дела, будут ничтожными", - сказал.



В четверг в Оболонском районном суде Киева продолжится процесс по делу о госизмене Януковича.

Он обвиняется в Украине в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) УК Украины.

3 июля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Янукович может участвовать в судебном рассмотрении дела по обвинению его в государственной измене только на территории Украины, которая гарантирует ему безопасность.

"Янукович настаивает на своем желании участвовать в суде, допрашивать людей, делать заявления. У него для этого есть только один законный способ - прибыть в Украину. Других способов активного участия в судебном следствии наш закон не предусматривает. Очевидно, что он боится это сделать, при этом выдумывает фантазийные истории, что его должны убить при пересечении границы и другие", - сказал Луценко в интервью "5 каналу".

Он считает, что Януковичу не должно быть позволено "из Москвы быть участником процесса по телевизору". "Он по телевизору может только слушать процесс и общаться со своей защитой. Но сидя в Москве, допрашивать свидетелей - невозможно. Допросить свидетелей обвиняемый может, но в Киеве, на процессе", - указал он.

Генпрокурор заверяет, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу, даже когда его обвиняют в таком тяжком преступлении. "Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал в суде", - заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичсуд
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