У генсека Совета Европы говорят, что конкурс во ВСУ был прозрачным

Представитель генерального секретаря Совета Европы считает, что конкурс в новый Верховный суд Украины прошел открыто и публично.

Об этом сообщил в интервью "Укринформу" специальный представитель генсека СЕ в Украине Режи Брийя.

По его словам, Совет Европы внимательно следит за тем, как набирают судей государств-членов. Это очень чувствительный вопрос, поскольку это влияет на независимость, которой пользуются судьи, выполняя свои функции.

"ВККС (Высшая квалифкомисся судей – ред.) использовала все имеющиеся средства для соблюдения принципов открытости и публичности при проведении конкурса в Верховный Суд", - сказал Брийя.

Он отметил, что "украинское общество ожидает, что новые судьи Верховного суда будут независимыми и беспристрастными в судебной практике в течение всей своей карьеры, и эти принципы должны быть соблюдены также и во время набора и назначения судей".

"Отчеты ВККС, освещение конкурсной статистики, брифинги, встречи с гражданским обществом, СМИ, международными партнерами являются явным признаком прозрачности и открытости конкуренции. Я должен заметить, что проведение интервью с кандидатами или обнародование этих материалов на сайте Комиссии не является общепринятой практикой государств-членов Совета Европы. В то же время мы понимаем, что эти шаги предпринимаются украинской властью с целью восстановления полного доверия к системе правосудия, и поэтому эти меры можно считать эффективными на данном этапе", - сообщил Брийя.

Также, ссылаясь на заключение Совета Европы "О правилах процедуры работы Общественного совета добропорядочности", он прокомментировал привлечение к конкурсу ОСД Украины: "Европейские стандарты не запрещают привлечение профессионалов, которые могут внести полезный вклад в оценку кандидатов в судьи, для участия в этом процессе. Однако роль этих специалистов может быть только консультативной, но не решающей".

Как сообщалось, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала списки 120 победителей конкурса на должности в новый Верховный суд.

Однако добропорядочность многих претендентов на должности в новом Верховном суде Украины вызвала сомнения у Соединенных штатов.

По мнению Центра противодействия коррупции, через конкурс в состав ВС попадут 80% старых судей с сомнительной репутацией.

Некоторые победители рейтинга кандидатов в Верховный суд фигурировали в журналистских расследованиях.

Вместе с тем президент Петр Порошенко выразил большое удовлетворение тем, как прошел конкурс в обновленный Верховный суд Украины.