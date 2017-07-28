25% победителей конкурса в Верховный Суд недобропорядочны – РПР

27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда.



120 человек стали победителями конкурса, среди них – судьи, адвокаты, ученые и специалисты с совокупным стажем, сообщает ВККС.



В целом ВККС провела собеседования в коллегиях с 381 кандидатом. В результате конкурса, который длился с 7 ноября 2016 года, составлен рейтинг.

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Участники конкурса сдали профессиональные и психологические тесты, прошли проверки Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Общественного совета добродетели и т.п., отмечает комиссия.



Теперь Высшая квалификационная комиссия судей направит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями административного, хозяйственного, уголовного и гражданского кассационных судов в составе Верховного Суда – по 30 судей в каждом.



При этом представитель организации "Реанимационный пакет реформ" Михаил Жернаков пишет, что "30 из 120, то есть ровно 25% из "победителей конкурса" в ВС – недобропорядочны".



"До объявления рейтинга сегодня недобропорядочных кандидатов было 76 из 319, то есть 23,82%. То есть если бы победителей выбирали случайно, а не ВККС, результат был бы лучше", – отмечает он в Facebook.





Представительница Общественного совета добропорядочности Галина Чижик также пишет, что "у Аллы Леско, благодаря которой судья Майдана Виктор Кицюк остался на должности, за добропорядочность и этику из 500 возможных баллов как минимум 352, а судья-разоблачитель Сергей Бондаренко, который пошел против системы, на 90-м месте".



"Судья Вячеслав Наставный, который принимал политическое решение по делу (Юрия) Луценко, в рейтинге на 2 месте, а правозащитник Олег Левицкий в проходную часть рейтинга не попал", – возмущается она.



"Судья Высшего хозяйственного суда Украины Лариса Рогач, которая помогала олигархам получать в Киеве гектары заповедных земель, теперь будет продолжать это делать в Верховном суде", – заявляет Чижик.



"Антирекорд бьет именно административная коллегия ВККС, рекомендуя 30 кандидатов, 9 из которых не являются добропорядочными по заключению ОСД", – добавляет она.





Как уже сообщалось, некоторые победители рейтинга претендентов в новый Верховный суд фигурировали в журналистских расследованиях.

А действующий глава Верховного суда Ярослав Романюк снялся с конкурса в новый Верховный суд.



Алена Рощенко, УП