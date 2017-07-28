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Порошенко назвал конкурс в Верховный Суд образцовым

Пятница, 28 июля 2017, 15:27
Порошенко назвал конкурс в Верховный Суд образцовым

Президент Петр Порошенко выразил большое удовлетворение тем, как прошел конкурс в обновленный Верховного суд Украины.

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам по случаю завершения отбора.

"Мы вправе гордиться нашим конкурсом, который в принципе может служить образцом и для других государств", - цитирует его слова пресс-служба президента.

По его словам, Украина впервые в своей истории формирует Верховный суд "путем открытого, прозрачного и чрезвычайно соревновательного конкурса".

"Впервые право стать судьями Верховного суда получили не только судьи, но и адвокаты и ученые-юристы, - то есть профессиональные юристы не из судебной системы", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства сообщил, что до 80% тех, к кому Общественный совет добропорядочности имел претензии, так и не попали в финальный список кандидатов.

"Чтобы новый Верховный суд заработал как можно скорее, прошу народных депутатов буквально в первую сессионную неделю (5-8 сентября - ред.) принять все необходимые изменения в процессуальные кодексы", - призвал он Верховную Раду.

Порошенко сообщил, что в течение ближайшего месяца победителей конкурса еще будет проверять Высший совет правосудия, после чего будет подписан соответствующий президентский указ.

В то же время, как сообщает "Укринформ", конкурсная комиссия в Верховный суд сообщает, что большинство победителей являются судьями, поскольку они оказались сильнейшими кандидатами.

"Конкурс состоял не в том, чтобы в каждый кассационный суд подобрать примерно одинаковое количество не судей или судей. Тогда бы нас гарантированно обвинили в том, что мы искусственно влияли на показатель. Он был бы кругом причесанный и одинаковый. Конкурс состоит в том, чтобы определить кандидата, который занимает высокую позицию в рейтинге", - отметил в пятницу на пресс-конференции в Киеве секретарь Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка.

Как сообщалось со ссылкой на Центр противодействия коррупции, по результатам конкурса в состав нового Верховного суда попадут 80% старых судей, из которых 30 с сомнительной репутацией.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоВерховный судвиборы
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