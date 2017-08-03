РосЗМИ сделали нападающего на своего корреспондента "сторонником Украины"

Оператор российского канала НТВ Павел Волосатов заявил, что нападающий на его коллегу в среду выкрикивал антироссийские лозунги, а не антиукраинские, как это было на самом деле.

Об этом он рассказал в эфире пропагандистского телеканала RT.

"Я снимал корреспондента в прямом эфире, во время съемки вошёл человек в кадр, закричал матом "Россия — это... пи-пи-пи..., потому что она захватила мою страну", и ударил корреспондента в лицо", - сказал он.

На самом деле на видео нападающий кричал "Моя страна, с .. бл ... Украину захватим".

Как известно, в Москве корреспондента пропагандистского канала НТВ в прямом эфире во время празднования ВДВ ударил пьяный мужчина в футболке с надписью "Оплот".



Позже нападающего задержала полиция и доставила в ближайшее отделение.



Пресс-служба полиции Москвы не стала называть имя задержанного и другие подробности, подчеркнув лишь, что он "не имеет никакого отношения к ВДВ", пишут РИА Новости.



Организация "Открытая Россия" сообщила, что нападающий иявився 32-летний москвич, связанный с движением православных патриотов "Сорок сороков".

Украинская правда