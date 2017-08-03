Данилюк попросит ДФС проверить все его налоги

Министр финансов обратится в Государственную фискальную службу, чтобы та проверила, уплатил ли он все налоги.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"В соответствии с п. 17.1.8 ст. 17 и 78.2 ст. 78 Налогового кодекса, прошу Государственную фискальную службу провести проверку полноты уплаты мной налогов в соответствии с законами Украины. Это моя собственная инициатива, чтобы окончательно снять все вопросы", - написал Данилюк.

Также министр попросил Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовать результаты проверки его электронной декларации.

"В случае неготовности результатов, прошу НАПК в кратчайшие сроки завершить проверку", - добавил Данилюк.

Кроме того, министр отметил, что поскольку ДФС подчиняется Министерству финансов, он обратится в НАПК с просьбой предоставить всем сторонам разъяснения о возможном конфликте интересов.

"Все необходимые документы (обращение к ДФС и НАПК) будут направлены в предусмотренном порядке в ближайшее время", - пообещал Данилюк.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.

31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Также министр финансов Александр Данилюк собирается подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

Олег Твердь, УП